Источник: Феттель решил покинуть «Феррари» из-за политических интриг и слабого потенциала

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель решил покинуть «Феррари» из-за политических интриг внутри итальянской команды, а также потому, что не верит в потенциал «Скудерии», пишет Auto Bild.

По мнению немецких журналистов, Феттель был крайне раздосадован влиянием менеджера Николя Тодта, представляющего интересы Шарля Леклера, на внутреннюю политику «Скудерии». Отмечается, что монегаск в 2019 году без всяческих последствий нарушил несколько внутрикомандных договорённостей. После этого Феттель перестал доверять руководству «Феррари».

Кроме того в Auto Bild заявили, что Себастьян начал сомневаться в конкурентоспособности «Феррари», когда болид «Скудерии» соответствует правилам. В 2018 и 2019 годах итальянцы могли не отставать от «Мерседеса» и «Ред Булл», потому что использовали не совсем законные силовые установки. Тайное соглашение «Феррари» и ФИА о расследовании этого эпизода до сих пор обсуждается в сообществе Формулы-1. По мнению немецкого издания, Феттель не хочет быть гонщиком, который побеждает с помощью хитростей.