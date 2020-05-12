Сейвуд считает, что наиболее вероятный вариант для Феттеля — «Рено»

Обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд прокомментировал решение Себастьяна Феттеля и «Феррари» расстаться, предположив, кто может заменить немца и где продолжит карьеру четырёхкратный чемпион мира.



«Феррари» ищет пилота на пару лет — и половина гонщиков на стартовой решётке примет такой вариант. Пусть «Феррари» и хочет сохранить у Шарля Леклера спортивный голод, но не желает нарушать баланс. Поэтому Карлос Сайнс, Даниэль Риккардо или Нико Хюлькенберг, вероятно, были бы сейчас лучшим выбором. Председатель совета директоров «Феррари» Камильери особо подчеркнул, что наличие молодёжной программы не означает, что они не вложатся в талант со стороны, если потребуется.



Что же до Феттеля, то для него наиболее вероятным новым местом в будущем — в 32-летнем возрасте — может стать «Рено». Он работал с французской компанией в чемпионские годы в «Ред Булл» и знает многих людей. У «Рено» есть проблемы — как и у всех автомобильных компаний — но у неё новый амбициозный руководитель, и это всё ещё один из крупнейших автопроизводителей мира, пусть даже их бюджет в Ф-1 довольно небольшой по сравнению с остальными. Подписание Феттеля стало бы хорошим способом зацементировать будущее проекта «Рено» в Ф-1.



Другие варианты не имеют особого смысла. У «Ред Булл» два потрясающих пилота, а Хельмут Марко не из тех, кто склонен к ностальгии. «Макларен» может быть вариантом, но клиентские моторы «Мерседес» — это не тот путь для гонщика, который хочет вновь стать чемпионом мира. А с учётом, что Льюис Хэмилтон не показывает стремления покинуть «Мерседес», то такого варианта у Феттеля нет", — написал Сейвуд в своём блоге.