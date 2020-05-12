Брандл: Сайнс перейдёт в «Феррари», Риккардо — в «Макларен», Феттель или Алонсо — в «Рено»

Бывший гонщик Формулы-1, комментатор Sky Sports Мартин Брандл поделился своим мнением относительно возможного будущего Даниэля Риккардо, Карлоса Сайнса, Себастьяна Феттеля и Фернандо Алонсо.



«Я бы поставил на такой сценарий. Сайнс перейдёт в «Феррари», Риккардо – в «Макларен», а Феттель или Алонсо – в «Рено». Я буду скучать по Себу, если он решит завершить карьеру. Хороший парень, отличный пилот. Чемпион и зрелый мужчина», — написал Бранд на своей странице в «Твиттере».



Напомним, 12 мая четырёхкратный чемпион мира Феттель выступил с официальным заявлением о том, что покинет «Скудерию» после сезона-2020. «Феррари» пока не сообщала, кто придёт на его место. Среди наиболее вероятных кандидатов называли пилота «Макларена» Карлоса Сайнса и гонщика «Рено» Даниэля Риккардо.

Брандл — о будущем Феттеля: речь точно не идёт о завершении карьеры