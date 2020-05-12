Петров — о Квяте в «Феррари»: если Даня сильно проведёт сезон, почему бы и нет?

Пилот программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров прокомментировал решение «Феррари» и Себастьяна Феттеля не продлевать контракт по окончании сезона-2020 Формулы-1.



«Не скажу, что объявление „Феррари“ и Феттеля стало неожиданностью, поскольку такие слухи уже ходили. Возможно, Феттель и команда не смогли договориться. Как заявляет сам Себастьян, это был не вопрос денег. Может быть, главным камнем преткновения стал вопрос, кто едет под первым номером. Может быть, Феттель не получил ответы на какие-то еще свои вопросы. Но это лишь мои догадки, сложно говорить с уверенностью.



Кандидатур у „Феррари“ много. Я бы предположил, что сменщиком Феттеля может стать Даниэль Риккардо. Еще есть Фернандо Алонсо, правда, не знаю, насколько он сейчас интересен «Феррари». Или тот же Антонио Джовинацци.



Думаю, вряд ли возьмут кого-то из младших пилотов – Роберта Шварцмана или Мика Шумахера. Команда «Феррари» не может рисковать, ей сразу нужны результаты. С другой стороны, Роберт – талантливый пилот. К примеру, если вспомнить Льюиса Хэмилтона, то он в свой дебютный год в «Макларене» вкатывался до середины сезона и в то же время смог побороться за победу.



Что касается Квята, то, думаю, всё возможно. Если Даня покажет себя хорошо, сильно проведет сезон, то почему бы и нет? У него большой опыт, открытый контракт. Это было бы здорово для всех российских болельщиков», — заявил Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата».