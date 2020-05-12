Гран-при Великобритании под угрозой срыва из-за финансовых требований организаторов этапа
Организаторы Гран-при Великобритании выдвигают жёсткие требования к руководству Формулы-1. Ожидается, что в Сильверстоуне, как и на Гран-при Австрии, проведут две гонки. В этих условиях промоутеры этапа в Великобритании потребовали у Liberty Media 15 млн фунтов, сообщает BBC.
Боссы Формулы-1 пока не согласны на такое предложение. Со своей стороны они предлагают покрыть расходы на организацию мероприятия и на выплату компенсации за проведение этапов без зрителей.
Стороны пока далеки от компромисса, что ставит под угрозу срыва весь план проведения гонок в Великобритании.
Напомним, ожидается, что две гонки Гран-при Австрии, которые будут открывать сезон, состоятся 5 и 12 июля. Гонки в Великобритании запланированы на 19 и 26 июля.
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