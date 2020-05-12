Ферстаппен сомневается, что Риккардо получит место в «Феррари»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился своими мыслями о решении Себастьяна Феттеля покинуть «Феррари» по завершении сезона-2020, а также порассуждал о том, кто может стать преемником немца.

«Разговоры о том, останется ли Феттель в „Феррари“ шли давно, что же, теперь стало ясно, что он уйдёт. Полагаю, скоро мы узнаем, кто заменит его. Определённо, этим человеком стану не я. Я пилот „Ред Булл“. Кто-то другой получит возможность выступать в „Феррари“. Это великая команда и уверен, что они сделают правильный выбор. Посмотрим, как сложится обстановка.

Не думаю, что место в «Феррари» получит кто-то с итальянской фамилией. Посмотрим, в конце концов это только догадки. Нам нужно подождать", — приводит слова нидерландца Autosport.