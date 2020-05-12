Источник: Феттель не будет выступать за «Феррари» в сезоне-2020, его заменит Джовинацци
Сегодня, 12 мая, стало известно, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель прекратит сотрудничество с итальянской командой по завершении сезона-2020.
Однако источники сообщают, что немец не будет выступать в «Скудерии» уже и в нынешнем чемпионате, сообщает страница Grand Prix Diary в «Твиттере». Если эти слухи имеют под собой основания, то, вероятнее всего, сезон-2020 в «Феррари» проведёт Антонио Джовинацци.
Это также сыграет на руку резервисту «Альфа Ромео» Роберту Кубице, который при таком сценарии займёт место итальянца в Хинвиле.
Напомним, ожидается, что с 2021 года в «Феррари» будет выступать пилот «Макларена» Карлос Сайнс. По сведениям источников испанец подпишет со «Скудерией» двухлетний контракт.
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