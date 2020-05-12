Алонсо выразил уверенность, что у Сайнса яркое будущее

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо поделился мыслями о перспективах Карлоса Сайнса. По словам Алонсо, возможный переход 25-летнего гонщика в «Феррари» станет большим событием для всей Испании.

«Думаю, что Карлос прекрасно развивается, это касается не только минувшего сезона. С момента прихода в Формулу-1 он делает прекрасную работу. Ему пришлось испытывать себя с такими напарниками, как Макс Ферстаппен и Нико Хюлькенберг. Он всегда был сильным и стабильным напарником и прорвался сам. Это хорошо для Испании и для всего спорта. Убеждён, что его ждёт яркое будущее», — приводит слова Алонсо Speedweek.

Напомним, когда в СМИ заговорили об уходе Себастьяна Феттеля из «Феррари», одним из кандидатов на его место называли Фернандо Алонсо.