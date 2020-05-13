Разработчик представил официальный трейлер игры F1 2020

Разработчики из компании Codemasters представили первый трейлер нового симулятора F1 2020. Видео записано на движке игры.
Одно из главных нововведений F1 2020 — режим «Моя команда», в котором можно построить собственный коллектив Формулы-1. Игрокам позволят создать водителя, выбрать спонсора, поставщика двигателей, строить и развивать объекты инфраструктуры.
В игре сохранится и режим карьеры. В новом симуляторе будут представлены все 10 команд и 20 гонщиков Формулы-1, а также серия Формула-2.
Видео доступно на странице Codemasters в YouTube.
Игра будет доступна в двух изданиях: F1 Seventy Edition и Deluxe Schumacher Edition. Первый посвящён 70-летию Формулы-1, а второй – легендарному Михаэлю Шумахеру. Пользователи получат игровую модель пилота c оригинальной гоночной экипировкой и четыре болида: Jordan 191, Benetton B194, Benetton B195 и Ferrari F1-2000.
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