Уиндзор: Сайнс доставит «Феррари» больше хлопот, чем Джовинацци

Известный журналист Питер Уиндзор признался, что его не удивило решение Себастьяна Феттеля покинуть «Феррари». При этом он считает, что лучшей заменой четырёхкратному чемпиону мира станет пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци.



«Я не удивлён, потому что у «Феррари» уже есть первый номер в лице Леклера, и им нужен явный второй пилот. Гонщик, который не будет часто раздражаться, потому что его опережает одарённый товарищ по команде.



В эру двойных диффузоров Феттель был великолепен, но если задняя часть машины ведёт себя нестабильно, он не может конкурировать с Риккардо или Леклером. Жаль, что Себастьян не работал усердно, чтобы улучшить этот компонент. За это ему и приходится расплачиваться.



«Феррари», однако, это пойдёт на пользу, так как они смогут выстраивать команду вокруг одного пилота. Идеальным вариантом станет приглашение Антонио Джовинацци в пару к Леклеру. Хотя я надеюсь на Мика Шумахера. Первый год для него будет тяжёлым, но в долгосрочной перспективе это лучший вариант.



Сайнс — отличный гонщик, который может выигрывать гонки так же, как и Джовинацци. Но я думаю, что Карлос доставит больше проблем «Феррари», чем Антонио», — приводит слова Уиндзора GPblog.

Источник: Феттель решил покинуть «Феррари» из-за политических интриг и слабого потенциала