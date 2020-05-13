«Феррари» должна объявить о контракте с Сайнсом в четверг, 14 мая

Объявление о соглашении между испанским гонщиком Карлосом Сайнсом и командой «Феррари» может быть сделано уже завтра, 14 мая. Об этом сообщил корреспондент Gazzetta dello Sport Луиджи Перна, тем самым подтвердив ранее появившуюся информацию других источников.



«Переход Карлоса Сайнса в „Феррари“ уже оформлен. Официальное объявление ожидается завтра», — написал Перна в своём «твиттере».



Между тем Карлос Сайнс-старший отметил, что не имеет права делиться какой-либо информацией о переговорах сына, хотя признал, что слухов становится всё больше.



«Ясно, что всё продвигается и что команды не намерены ждать старта сезона, потому что даже неизвестно, будет ли сезон в принципе. Думаю, рано или поздно будет решение. Такие слухи не могут длиться два месяца. Но я уверен, что вы позволите мне ничего не говорить, потому что это весьма деликатные моменты», — заявил Сайнс-старший в интервью телеканалу Movistar.