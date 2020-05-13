Сайнс-старший — о возможном переходе сына в «Феррари»: Карлос хочет двигаться дальше

Двукратный чемпион мира по ралли и трёхкратный победитель «Дакара» Карлос Сайнс-старший прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в «Феррари» на место Себастьяна Феттеля.



«Да, Карлос действительно всем доволен в «Макларене». Но также правда и то, что ситуация вокруг начала меняться. Жизнь идёт. И ты либо находишься в состоянии стагнации, либо движешься вперёд. Как отец, я вижу, что Карлос амбициозен и хочет двигаться дальше, чтобы добиться большего. Такой философии придерживается каждый настоящий спортсмен», – приводит слова Сайнса-старшего Grandprix247.



Накануне агентство AS со ссылкой на собственные источники сообщило, что Карлос Сайнс-младший подпишет с «Феррари» двухлетний контракт. В настоящий момент стороны согласовывают последние детали соглашения.

Карлос Сайнс подпишет с «Феррари» двухлетний контракт