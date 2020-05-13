Сайнс-старший — о возможном переходе сына в «Феррари»: Карлос хочет двигаться дальше

Двукратный чемпион мира по ралли и трёхкратный победитель «Дакара» Карлос Сайнс-старший прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в «Феррари» на место Себастьяна Феттеля.
«Да, Карлос действительно всем доволен в «Макларене». Но также правда и то, что ситуация вокруг начала меняться. Жизнь идёт. И ты либо находишься в состоянии стагнации, либо движешься вперёд. Как отец, я вижу, что Карлос амбициозен и хочет двигаться дальше, чтобы добиться большего. Такой философии придерживается каждый настоящий спортсмен», – приводит слова Сайнса-старшего Grandprix247.
Накануне агентство AS со ссылкой на собственные источники сообщило, что Карлос Сайнс-младший подпишет с «Феррари» двухлетний контракт. В настоящий момент стороны согласовывают последние детали соглашения.
- 13 мая 2020
-
14:33
-
13:54
-
13:26
-
12:59
-
12:58
-
12:36
-
12:32
-
11:45
-
10:43
-
10:40
-
10:23
-
09:42
-
09:01
-
00:35
- 12 мая 2020
-
23:59
-
22:57
-
21:51
-
20:35
-
19:53
-
18:19
-
17:49
-
17:36
-
16:54
-
15:48
-
15:22
-
15:07
-
14:58
-
14:37
-
14:30
-
14:18
-
13:42
-
12:25
-
12:01
-
11:57
-
11:43