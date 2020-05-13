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Тодт готов продолжить работу на посту президенте ФИА, если его об этом попросят

Тодт готов продолжить работу на посту президенте ФИА, если его об этом попросят
Авто / Формула-1 0

Президент ФИА Жан Тодт из-за ситуации с пандемией коронавируса может изменить своё решение об уходе с поста руководителя федерации в конце следующего года, утверждает RaceFans.

Тодт, который был избран на пост президента ФИА вместо Макса Мосли в 2009 году, ранее заявил, что не будет добиваться продления срока полномочий. Его нынешний мандат истекает в декабре 2021 года.

«Я уже провёл на посту три срока, это очень большой промежуток времени. Эта работа потребовала большой энергии и вовлечённости. Я не готов сейчас что-либо предсказывать, но пока мой мандат заканчивается в декабре 2021 года», — отметил он.

На вопрос о том, может ли беспрецедентное развитие событий последних месяцев заставить его задуматься о ещё одном сроке, Тодт ответил: «Честно говоря, это совсем не то, что я планировал. Хотя, должен признаться, я и не планировал ситуацию с COVID-19».

По информации издания, Тодт рассмотрит ограниченное продление своего третьего срока на посту президента, если его об этом попросит генеральная ассамблея ФИА.

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