Фелипе Масса: никогда не рассказывал, но у меня была возможность выступать в «Макларене»

Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса рассказал, что в 2009 году он провёл короткие переговоры о переходе в «Макларен» из «Феррари», но ответил отказом.



«Макларен» всегда был отличной командой, особенно в моё время. Британский коллектив очень популярен в Бразилии. Это стало следствием того, что за них выступал Айртон Сенна. Так что да, я бы не отказался погонять за «Макларен» в своей карьере.

Я никогда об этом не рассказывал, но на самом деле у меня и была такая возможность. В 2009 году мы встречались в Монако с Мартином Уитмаршем. Он хотел пригласить меня в «Макларен», но я был доволен тем, как обстояли дела в «Феррари». На тот момент переход в команду из Уокинга не стал бы шагом вперёд. Да, было бы здорово выступить за них, но на тот момент у меня всё было прекрасно и в «Феррари», – приводит GPToday слова Массы.