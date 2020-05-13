Хорнер: двум альфа-самцам нет места в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что его команде нет никакого смысла приглашать Себастьяна Феттеля, который накануне принял решение после сезона-2020 завершить выступления за «Феррари».



«У нас есть долгосрочное соглашение с Максом Ферстаппеном, и Александер Албон делает хорошую работу. Мы довольны тем, как обстоят дела внутри коллектива. Опыт показывает, что двум альфа-самцам нет места в одной команде, они не принесут успеха.

Себастьян по-прежнему является очень конкурентоспособным гонщиком. Поэтому я не думаю, что для нашей команды было бы благоразумно приглашать двух альфа-самцов. Мы довольны составом гонщиков, который у нас есть.

Уверен, у Себа полно вариантов, чтобы двигаться дальше. Очевидно, то, что он искал в «Феррари», не сработало в его случае. Но он парень принципов. И я убеждён, что Себастьян долго думал об этом, вы должны уважать его решение», — приводит слова Хорнера Sky Sports.