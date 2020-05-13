Сироткин: Риккардо не пойдёт в «Феррари» на роль второго пилота, возникнут трудности

Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин прокомментировал решение «Феррари» и Себастьяна Феттеля расстаться по окончании сезона-2020 Формулы-1 и поделился мнением насчёт того, кто может заменить немца.



«Уход Феттеля — это достаточно неожиданная новость. Скорее не потому, что я исключал такую возможность, а потому что думал, что принятие решения займет у них больше времени. Я склонялся к мысли, что Себастьян за них проедет ещё год или два, включая сезон после смены регламента, а уже потом они будут смотреть, что делать.



Почему так могло произойти? Думаю, примерно всё понятно. В прошлом сезоне у «Феррари» появился Шарль Леклер, который сразу начал очень здорово выступать и достаточно быстро превосходить Себастьяна в плане скорости, затем в плане стабильности и надёжности в гонках. Причем его успехи не были случайными, а повторялись из раза в раз — как в квалификациях, так и в гонках. В то же время у Себастьяна начались трудности: недостаток скорости относительно напарника, нестабильность и ошибки. Думаю, всё это повлияло на изменение внутреннего климата в команде. И та роль лидера, на которую приходил Себастьян в «Феррари», начала постепенно переходить к Леклеру. На фоне такого прессинга и, наверное, понимания, что дальше будет только труднее, думаю, они с командой и приняли это решение.



В качестве возможной замены Себастьяну называются Карлос Сайнс, Даниэль Риккардо и еще несколько других имен. Я думаю, что из всех наиболее высокие шансы у этих двоих. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Сайнс проёел сильный сезон в «Макларене», где показывал хорошую скорость и уверенный результат в гонке. Он стабильный, не совершает ошибок и глупостей. «Феррари», где сейчас лидером становится Леклер, в лице Карлоса получат надёжного и быстрого пилота, который также может выигрывать гонки и привозить результат. При этом он может быть не таким сложным в работе с командой, как, к примеру, мог быть четырехкратный чемпион, который не станет мириться с какими-то факторами.



Плюс Риккардо в том, что он выступал за топ-команду, выигрывал гонки. Дэн, безусловно, очень быстрый пилот как в квалификациях, так и в гонках. Стабильный, яркий и сам по себе хороший, весёлый человек, он будет ценным приобретением для команды. Но уже имея лидера команды в лице Леклера, я уверен, в «Феррари» не хотят повторять ситуацию с Себастьяном, когда не чётко понятно, кто номер один, а кто номер два. А Дэн, я уверен, на роль второго номера не пойдёт. Значит, опять возникнут трудности с пониманием, кто в приоритете», — заявил Сироткин в интервью коррспонденту «Чемпионата».

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