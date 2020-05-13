«Рено» в соцсетях опубликовал фото Алонсо на фоне слухов о его возвращении в команду

Команда Формулы-1 «Рено» на фоне слухов о возможном возвращении Фернандо Алонсо в Формулу-1 опубликовала в «Твиттере» фотографии двукратного чемпиона мира времён его успешных выступлений в составе французской команды, с которой он и взял два титула.

Посмотреть фото можно в «твиттере» команды «Рено».

Фото выполнено в качестве обоев для смартфона.

Напомним, 12 мая четырёхкратный чемпион мира Феттель выступил с официальным заявлением о том, что покинет «Скудерию» после сезона-2020. «Феррари» пока не сообщала, кто придёт на его место. Среди наиболее вероятных кандидатов называли пилота «Макларена» Карлоса Сайнса и гонщика «Рено» Даниэля Риккардо.



Комментатор Sky Sports Мартин Брандл ранее предположил, что Фернандо Алонсо может занять место Даниэля Риккардо в «Рено», в то время как австралиец перейдёт в «Макларен» на место Сайнса.