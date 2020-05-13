Головня представил новую машину для RDS GP

Украинский дрифтер Алексей Головня, который в 2020 году продолжит выступать в чемпионате Russian Drift Series GP в составе российской команды «Лукойл Рейсинг Дрифт Тим», представил новую машину. Дрифт-кар создан на базе купе Toyota GT86 и заменит Nissan 200 SX, на котором киевлянин выступал в сезоне-2019.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Alex Golovnya.

Напомним, в 2020 году напарниками Алексея Головни по команде станут латвиец Кристапс Блушс, который поедет на BMW E92 Eurofighter в спецификации 2020 года, россиянин Никита Шиков, ставший официальным атлетом Toyota Gazoo Racing в России и строящий новую GR Supra A90, а также россиянин Никита Фетисов, который продолжит выступать на Nissan Silvia S15.