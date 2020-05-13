Грюнер: болельщикам Феттеля не стоит ожидать хороших новостей в ближайшее время

Журналист Auto Motor und Sport Тобиас Грюнер сообщил, что Себастьян Феттель не подпишет контракта с «Маклареном».
«Сенсаций не будет. Более чем понятно, какие новости придут из „Феррари“ и „Макларена“. Болельщикам Феттеля не стоит ожидать хороших новостей в ближайшее время», — написал Тобиас Грюнер в «Твиттере».
Напомним, 12 мая четырёхкратный чемпион мира Феттель официально сообщил, что покинет «Скудерию» после сезона-2020. «Феррари» пока не информировала, кто придёт на его место. Среди наиболее вероятных кандидатов называли пилота «Макларена» Карлоса Сайнса и гонщика «Рено» Даниэля Риккардо.
Ожидается, что 14 мая «Феррари» объявит о подписании контракта с Карлосом Сайнсом, а его место в «Макларене», по информации британских СМИ, займёт Даниэль Риккардо.
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