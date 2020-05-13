Стал известен предварительный календарь Формулы-2 и Формулы-3 на сезон-2020

Командам Формулы-2 и Формулы-3 представили предварительный календарь на сезон-2020 на последнем онлайн-совещании, которое состоялось в понедельник, 10 мая, сообщает Autosport.
По этому календарю можно понять, что Формула-1 планирует провести как минимум два раза за сезон три этапа за три недели. Сезон должен стартовать двумя этапами в Австрии, после чего состоится две гонки в Великобритании и гонка в Испании или Германии.
Данный календарь является предварительным и может быть изменён. В частности, предполагается, что могут быть сдвинуты гонки в Испании (или Германии) и гонка в Бельгии, что приведёт к смещению даты проведения Гран-при Азербайджана и России.
Календарь молодёжных серий на сезон-2020:
4-5 июня — Австрия
11-12 июля — Австрия
25-26 июля — Великобритания
1-2 августа — Великобритания
8-9 августа — Испания или Германия («Хоккенхаймринг»)
22-23 августа — Венгрия
29-30 августа — Бельгия
5-6 сентября — Италия
19-20 сентября — Азербайджан (только Формула-2)
26-27 сентября — Россия (только Формула-2)
5-6 декабря — Бахрейн
12-13 декабря — Абу-Даби
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