Стал известен предварительный календарь Формулы-2 и Формулы-3 на сезон-2020

Командам Формулы-2 и Формулы-3 представили предварительный календарь на сезон-2020 на последнем онлайн-совещании, которое состоялось в понедельник, 10 мая, сообщает Autosport.



По этому календарю можно понять, что Формула-1 планирует провести как минимум два раза за сезон три этапа за три недели. Сезон должен стартовать двумя этапами в Австрии, после чего состоится две гонки в Великобритании и гонка в Испании или Германии.



Данный календарь является предварительным и может быть изменён. В частности, предполагается, что могут быть сдвинуты гонки в Испании (или Германии) и гонка в Бельгии, что приведёт к смещению даты проведения Гран-при Азербайджана и России.



Календарь молодёжных серий на сезон-2020:



4-5 июня — Австрия

11-12 июля — Австрия

25-26 июля — Великобритания

1-2 августа — Великобритания

8-9 августа — Испания или Германия («Хоккенхаймринг»)

22-23 августа — Венгрия

29-30 августа — Бельгия

5-6 сентября — Италия

19-20 сентября — Азербайджан (только Формула-2)

26-27 сентября — Россия (только Формула-2)

5-6 декабря — Бахрейн

12-13 декабря — Абу-Даби