Феттель сам слил информацию об уходе из «Феррари» немецким журналистам

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель сам рассказал немецким журналистам о том, что он покинет итальянскую команду по окончании сезона-2020. Об этом сообщает Marca.



По информации источника, Феттель посчитал новое предложение «Феррари» смехотворным и в итоге сообщил одному из знакомых журналистов информацию об уходе из команды в конце года. Это заставило «Феррари» в спешке делать официальное заявление об уходе немца из команды.



Напомним, 12 мая «Феррари» официально сообщила, что четырёхкратный чемпион мира Феттель покинет «Скудерию» после сезона-2020. «Феррари» пока не информировала, кто придёт на его место. Среди наиболее вероятных кандидатов называли пилота «Макларена» Карлоса Сайнса и гонщика «Рено» Даниэля Риккардо.