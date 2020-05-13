Феттель сам слил информацию об уходе из «Феррари» немецким журналистам
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель сам рассказал немецким журналистам о том, что он покинет итальянскую команду по окончании сезона-2020. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, Феттель посчитал новое предложение «Феррари» смехотворным и в итоге сообщил одному из знакомых журналистов информацию об уходе из команды в конце года. Это заставило «Феррари» в спешке делать официальное заявление об уходе немца из команды.
Напомним, 12 мая «Феррари» официально сообщила, что четырёхкратный чемпион мира Феттель покинет «Скудерию» после сезона-2020. «Феррари» пока не информировала, кто придёт на его место. Среди наиболее вероятных кандидатов называли пилота «Макларена» Карлоса Сайнса и гонщика «Рено» Даниэля Риккардо.
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