Формула-1 напомнила, как менялась графика трансляций серии
Пресс-служба Формулы-1 вспомнила о том, как менялась графика официальных телетрансляций серии из года в год. Видеозапись наглядно показывает изменения в картинке и графике на примере Гран-при Великобритании 2019 года.
В видео упомянуты варианты 1979, 1981, 1987, 1990, 1992, 1993, 1994, 2004, 2010, 2015 и 2019 годов.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Формулы-1.
Напомним, чемпионат Формулы-1 находится на вынужденном перерыве из-за пандемии коронавируса. Первая гонка сезона, Гран-при Австралии, была отменена за несколько часов до официального старта пятничных тренировок. Ожидается, что первый Гран-при сезона-2020 пройдёт в Австрии 5 июля.
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