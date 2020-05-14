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Источник: «Рено» 14 мая объявит об уходе Даниэля Риккардо

Источник: «Рено» 14 мая объявит об уходе Даниэля Риккардо
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Рено» 14 мая объявит об уходе из команды австралийского гонщика Даниэля Риккардо по окончании сезона-2020. Об этом сообщает Virutas de Goma.

Предполагается, что в сезоне-2021 Даниэль Риккардо должен заменить Карлоса Сайнса в «Макларене». 14 мая команда «Феррари» должна объявить о подписании контракта с испанцем Карлосом Сайнсом, ныне выступающим в «Макларене».

Что касается «Рено», то место Даниэля Риккардо может занять либо двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, либо кто-то из пилотов молодёжной программы французской команды.

Напомним, 12 мая четырёхкратный чемпион мира Феттель официально сообщил, что покинет «Скудерию» после сезона-2020.

Примечательно, что ранее в немецких и австрийских СМИ появилась информация о том, что контракт с «Маклареном» подпишет Себастьян Феттель, а не Риккардо.

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