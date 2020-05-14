Источник: «Макларен» попытается перебить предложение «Феррари» и сохранить Сайнса

Согласно сообщениям сразу нескольких источников, Карлос Сайнс уже согласовал с «Феррари» двухлетний контракт. Однако, как утверждает Marca, «Макларен» в последний момент попытается сохранить пилота, сделав ему более выгодное предложение.
По неподтверждённой информации, «Феррари» готовы подписать с Карлосом контракт с зарплатой € 6-7 млн в год. Но, несмотря на финансовые трудности, которые команда из Уокинга испытывает из-за пандемии коронавируса, «Макларен» попробует изыскать необходимые средства, чтобы перебить эту сумму.
По утверждениям всё той же Marca, испанец вряд ли откажет «Феррари», так как долгое время мечтал о выступлении за итальянскую команду. Однако новое предложение «Макларена» и необходимое время на раздумья могут на некоторое время оттянуть официальное объявление о контракте Карлоса со «Скудерией».
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