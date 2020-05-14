В «Феррари» рассказали об ухудшении отношений с Феттелем, сравнив их с несчастливым браком

Пьеро Феррари, сын основателя одноимённой команды Формулы-1 и владелец 10% акций компании, прокомментировал решение «Скудерии» расстаться с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем после 2020 года. По его словам, отношения итальянского коллектива и немецкого пилота стали весьма напряжёнными.
«Это прекрасная история, которая могла бы быть намного красивее, но она заканчивается. Мы достигли конца отношений с Феттелем по разным причинам, с его стороны и со стороны команды. Мы больше не могли сосуществовать вместе и решили расстаться. Это как несчастливый брак, который закончился", — приводит слова Пьеро Феррари испанская Marca.
Напомним, 12 мая Феттель выступил с официальным заявлением, что покинет «Скудерию» по окончании сезона-2020. «Феррари» пока не сообщала, кто придёт на его место. Среди наиболее вероятных кандидатов называли пилота «Макларена» Карлоса Сайнса и гонщика «Рено» Даниэля Риккардо.
- 14 мая 2020
-
10:21
-
09:42
-
08:31
-
01:06
-
01:02
-
00:53
- 13 мая 2020
-
23:54
-
22:30
-
21:27
-
20:41
-
19:42
-
18:29
-
18:25
-
17:13
-
16:43
-
16:12
-
16:08
-
14:33
-
13:54
-
13:26
-
12:59
-
12:58
-
12:36
-
12:32
-
11:45
-
10:43
-
10:40
-
10:23
-
09:42
-
09:01
-
00:35
- 12 мая 2020
-
23:59
-
22:57
-
21:51
-
20:35