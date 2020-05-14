В «Феррари» рассказали об ухудшении отношений с Феттелем, сравнив их с несчастливым браком

Пьеро Феррари, сын основателя одноимённой команды Формулы-1 и владелец 10% акций компании, прокомментировал решение «Скудерии» расстаться с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем после 2020 года. По его словам, отношения итальянского коллектива и немецкого пилота стали весьма напряжёнными.



«Это прекрасная история, которая могла бы быть намного красивее, но она заканчивается. Мы достигли конца отношений с Феттелем по разным причинам, с его стороны и со стороны команды. Мы больше не могли сосуществовать вместе и решили расстаться. Это как несчастливый брак, который закончился", — приводит слова Пьеро Феррари испанская Marca.



Напомним, 12 мая Феттель выступил с официальным заявлением, что покинет «Скудерию» по окончании сезона-2020. «Феррари» пока не сообщала, кто придёт на его место. Среди наиболее вероятных кандидатов называли пилота «Макларена» Карлоса Сайнса и гонщика «Рено» Даниэля Риккардо.

Источник: Феттель решил покинуть «Феррари» из-за политических интриг и слабого потенциала