Зак Браун прокомментировал подписание контракта с Риккардо и пожелал успехов Сайнсу
Глава «Макларена» Зак Браун прокомментировал подписание соглашения с австралийским гонщиком Даниэлем Риккардо, который в 2021 году сменит Карлоса Сайнса. Ожидается, что сам испанец продолжит карьеру в «Феррари».
«Подписание контракта с Даниэлем — ещё один шаг вперёд в нашем долгосрочном плане, он принесёт команде захватывающее новое измерение вместе с Ландо. Это хорошие новости для нашей команды, партнёров и, конечно, наших болельщиков. Я также хочу отдать должное Карлосу за потрясающую работу, которую он выполняет в „Макларене“, помогая нашему плану по восстановлению уровня команды. Он настоящий командный игрок, и мы желаем ему всего наилучшего в его будущем после „Макларена“, — приводит слова Брауна пресс-служба „Макларена“.
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