В «Рено» прокомментировали решение Риккардо уйти в «Макларен»

Пресс-служба французской команды Формулы-1 «Рено» подтвердила, что австралийский гонщик Даниэль Риккардо покинет гоночный коллектив по окончании сезона-2020. Риккардо продолжит карьеру в «Макларене», где заменит переходящего в «Феррари» Карлоса Сайнса. Пресс-служба отметила, что обсуждения с Риккардо касательно нового соглашения не оказались успешными.



«В нашем спорте, особенно в нынешней экстраординарной ситуации, для заводской команды как никогда важными ценностями являются взаимная уверенность, единство и посвящённость. Я уверен, что сезон-2020 позволит нам добиться вместе ещё большего. Наши амбиции и стратегия команды „Рено“ остаются неизменными», — прокомментировал грядущее расставание с Риккардо глава «Рено» Сириль Абитебуль.

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