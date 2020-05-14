Бинотто: верим, что самый юный дуэт «Феррари» за 50 лет — это наилучшая комбинация

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал подписание двухлетнего контракта с Карлосом Сайнсом. Соглашение вступит в силу в 2021 году.
«У Карлоса за спиной пять сезонов, и он доказал, что является очень талантливым пилотом, и показал, что у него есть технические навыки и правильные черты, которые позволят ему идеально вписаться в нашу семью. Мы начали новый цикл с целью вернуться на вершину Формулы-1. Это будет долгий путь, не без сложностей, особенно учитывая нынешнюю ситуацию с финансами и регламентом, которая претерпевает неожиданные изменения и потребует иного подхода по сравнению с недавним прошлым.
Мы верим, что наш дуэт гонщиков, состоящий из таланта и личных качеств Шарля и Карлоса, самый юный дуэт „Скудерии“ за последние 50 лет, станет наилучшей комбинацией для помощи нам в достижении поставленных целей», — приводит слова Бинотто пресс-служба «Феррари».
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