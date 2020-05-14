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Норрис — уходящему в «Феррари» Сайнсу: адьос, амиго!

Норрис — уходящему в «Феррари» Сайнсу: адьос, амиго!
Авто / Формула-1 0

Британский гонщик «Макларана» Ландо Норрис обратился к своему напарнику по команде Карлосу Сайнсу. Испанец по окончании сезона-2020 покинет британский коллектив и перейдёт в «Феррари», с которой подписал двухлетнее соглашение. Сайнс сменит в составе «Скудерии» Себастьяна Феттеля, а новым напарником самого Норриса станет австралийский гонщик Даниэль Риккардо.

«Адьос, амиго! Прошёл всего год, но это был приятный опыт. У нас было много смешных моментов, есть что вспомнить. Выложись по полной, давай завершим этот год так, как он того заслуживает», — написал Норрис в своём «твиттере».

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