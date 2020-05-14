Перейдя в «Феррари», Карлос Сайнс повторил карьерный путь Фернандо Алонсо в Формуле-1

Испанец Карлос Сайнс, который после сезона-2020 перейдёт в «Феррари», повторил карьерный путь двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо — в Формуле-1 он выступал в тех же командах, что и его соотечественник.



Алонсо, как и Сайнс, выступал в «Рено», «Макларене» и «Феррари». Оба дебютировали, по сути, в одной и той же команде. Фернандо начал карьеру в «Минарди», которая позже была переименована в «Торо Россо». И именно коллектив из Фаэнцы стал отправной точкой для Карлоса.

Карлос дебютировал в Формуле-1 в 2015 году в составе «Торо Россо» и набрал очки в своём первом же Гран-при. За команду из Фаэнцы он выступал два с половиной сезона. В 2017 году Сайнс прямо в ходе чемпионата сменил гоночный коллектив, перейдя в «Рено». Во французской команде он провёл два полных сезона, после которых подписал контракт с «Маклареном».

Сайнс заменит в составе «Скудерии» Себастьяна Феттеля, а новым напарником Ландо Норриса в «Макларене» станет австралийский гонщик Даниэль Риккардо.