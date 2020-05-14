«Ландо, классно было поработать, мой дурашливый друг». Сайнс обратился к «Макларену»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс, который покинет команду после сезона-2020 и перейдёт в «Феррари», записал видеообращение к болельщикам и коллективу из Уокинга.



«Дорогая семья «Макларен», я не часто пытаюсь изложить мысли на чистом листке бумаги. Но сейчас подходящий случай.



Все знают величайшую историю этой команды. Тут ничего нового. Но я осознал это, только впервые увидев машины моих гоночных кумиров, выставленные на фабрике в Уокинге. Только тогда я понял, что такое быть пилотом «Макларена». Меня переполняли гордость и ответственность. Ведь впереди нас ждал трудный вызов и отступать было нельзя.



С самого первого дня, как я перебрался в Великобританию, почувствовал себя здесь как дома, как член этой большущей семьи. Кто-то помогал мне найти квартиру, кто-то – с перевозкой мебели и обустройством. Это было величайшее проявление командного духа.



Я хочу сказать фанатам, спонсорам, владельцам, менеджменту, гоночной бригаде, медперсоналу и всем парням на фабрике: «Мы все в одной лодке и плывём в одну сторону – только вперёд».



Несмотря на разочаровывающий старт в 2019 году, я постоянно чувствовал поддержку. Вокруг меня было так спокойно. И тогда я понял, что это лишь вопрос времени – когда я начну набирать хорошие очки. Прошлый сезон был лучшим в моей карьере в Ф-1 и большим шагом вперёд для команды. Четвёртое место в Кубке конструкторов, шестое — в личном зачёте и подиум в Бразилии – это отличные достижения.



Я всегда чувствовал вашу поддержку и страсть. Обращаюсь сейчас к болельщикам «Макларена». Вы были везде, в какую страну бы мы ни ехали. Вы просто потрясающие. С самого первого дня я чувствовал вашу теплоту. Уверен, мы будем вместе до конца этой «операции».



Я очень благодарен каждому в «Макларене» и горжусь, что смогу сразиться с вами на трассе в следующем году. Это честь быть частью вашей истории.



О, и Ландо, классно было работать с тобой, мой дурашливый друг. Давай закончим всё на высокой ноте», — сказал Сайнс.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Видео доступно на странице Карлоса в YouTube.