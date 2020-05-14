Уэббер: не стоит недооценивать того, кто даёт советы Феттелю. Ведь это сам Берни!

Бывший напарник Себастьяна Феттеля по «Ред Булл» Марк Уэббер выразил мнение, что уход четырёхкратного чемпиона мира из «Феррари» может быть связан с советами экс-босса Формулы-1 Берни Экклстоуна.



«Когда все окончательно заскучали, в Формуле-1 началось подписание контрактов. Не стоит недооценивать того, кто даёт Себастьяну много советов. Ведь это сам Берни! Может ли быть связано, что красная машина не была конкурентоспособной на предсезонных тестах, правила уже заморожены, а бюджеты будут сильно ограничены?» — написал Уэббер на своей странице в «Твиттере».



Напомним, 12 мая Феттель выступил с официальным заявлением, что покинет «Скудерию» по окончании сезона-2020. Он не сообщил о своих дальнейших планах. Место Себастьяна в «Феррари» с 2021 года займёт Карлос Сайнс.