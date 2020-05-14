Источник: Алонсо и «Рено» близки к заключению контракта

Французская команда Формулы-1 «Рено» может уже в скором времени определиться с заменой покидающему коллектив по окончании сезона-2020 Даниэлю Риккардо. По данным F1-Insider, в состав «Рено» в Формулу-1 вернётся двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, который уже выступал за французскую команду в 2003-2006 и 2008-2009 годах. «Рено» и Алонсо уже близки к тому, чтобы заключить контракт.



Вторая вакансия в «Рено» на сезон-2021 уже закрыта Эстебаном Оконом, имеющим с командой двухлетний контракт. Если «Рено» и Алонсо заключат соглашение, это лишит Себастьяна Феттеля одного из вариантов развития карьеры. В таком случае четырёхкратному чемпиону мира остаётся рассчитывать только на «Мерседес» либо завершать карьеру в Формуле-1.

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