Бинотто не считает, что лимит на бюджеты ударит по инновациям в Формуле-1

Глава команды «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о грядущем сокращении лимита на бюджеты в Формуле-1 со 175 до 145 млн долларов. При этом не исключено дальнейшее снижение лимита до 135 млн.
«Мы близки к соглашению о лимите в 145 миллионов. Это плохо для инноваций? Ну, в Формуле-1 всегда были правила, которые ограничивают возможности по развитию. Лучшей становится команда, которая в рамках ограничений может создать самый сильный продукт. Теперь нам нужно соответствовать новым правилам, нужно добиваться максимума возможного. Эти правила не ограничат развитие технологий и инновации — просто нам нужно максимально хорошо выполнять свою работу», — заявил Бинотто в рамках посвящённой автоспорту сессии фестиваля Motor Valley Digital Fest 2020.
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