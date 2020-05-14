Состав команд Формулы-1 на сезон-2021: таблица обновлена

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2021. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице указаны также выбранные пилотами постоянные номера и двигатели, которые будут использовать конюшни.



В последней версии учтено подтверждение контракта между итальянской командой Формулы-1 «Феррари» и испанским гонщиком Карлосом Сайнсом, а также британской командой «Макларен» и австралийцем Даниэлем Риккардо. Также добавлена и актуализирована вся свежая информация о потенциальных кандидатах в различных коллективах.

Сайнс вместо Феттеля в «Феррари»! Составы команд Формулы-1 на 2021 год Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2021 и свежие слухи из паддока Формулы-1.

Если у вас не грузится таблица, вы можете посмотреть её по ссылке:

Составы команд Формулы-1 на 2021 год.