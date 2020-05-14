Состав команд Формулы-1 на сезон-2021: таблица обновлена

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2021. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице указаны также выбранные пилотами постоянные номера и двигатели, которые будут использовать конюшни.
В последней версии учтено подтверждение контракта между итальянской командой Формулы-1 «Феррари» и испанским гонщиком Карлосом Сайнсом, а также британской командой «Макларен» и австралийцем Даниэлем Риккардо. Также добавлена и актуализирована вся свежая информация о потенциальных кандидатах в различных коллективах.
Если у вас не грузится таблица, вы можете посмотреть её по ссылке:
Составы команд Формулы-1 на 2021 год.
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