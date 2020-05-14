Алексей Попов: не стоит думать, что Леклер будет своим, а Сайнс — вторым номером

Российский комментатор Алексей Попов поделился мнением о переходе Карлоса Сайнса в «Феррари».
«Очень опытный боец. Простые ребята в „Феррари“ не приходят. Если кто-то думает, что Карлос попал в „Феррари“, выдохнул и будет спокойно подносить снаряды к орудию, которым будет командовать Леклер, то я так не думаю. Даже Баррикелло, который априори считался вторым номером, и Ирвайн до него не собирались подносить снаряды. Другое дело, что есть способы…
Когда Алонсо пришёл в команду, Масса там был царь и бог. Но он переломил ситуацию под себя. То же самое Феттель сделал с Райкконеном. А Леклер смог это сделать с Феттелем. Сайнс попробует. Но очень аккуратно. В отличие от Себа, он не будет сталкиваться. Если договорится пропустить человека, то не думаю, что он будет демонстративно это делать. Чтобы не придрались потом. Тем более в начале.
Сайнс попробует со всеми подружиться. Леклер только учил итальянский, а Карлосу легко говорить по-итальянски. Не стоит думать, что Леклер будет своим, а Сайнс — вторым номером. Леклер может задавить Сайнса скоростью. Если получится, то всё будет нормально на годы вперёд. Карлоса подписали на два года, а у Шарля будет четыре в запасе. Карлос попробует за два года всё повернуть в свою пользу», — сказал Алексей Попов в подкасте «Гаснут огни».
- 14 мая 2020
-
20:40
-
19:35
-
18:58
-
17:51
-
17:34
-
17:30
-
17:05
-
16:58
-
16:56
-
15:35
-
14:36
-
13:42
-
13:17
-
13:08
-
13:00
-
12:55
-
12:43
-
12:39
-
12:15
-
12:11
-
12:10
-
11:27
-
10:21
-
09:42
-
08:31
-
01:06
-
01:02
-
00:53
- 13 мая 2020
-
23:54
-
22:30
-
21:27
-
20:41
-
19:42
-
18:29
-
18:25