Гран-при Португалии может заменить в календаре Формулы-1 этап в Великобритании

Руководство Формулы-1 продолжает прорабатывать различные варианты календаря чемпионата на сезон-2020. На фоне новостей о том, что с проведением Гран-при Великобритании могут возникнуть трудности, источники сообщают, что этап в Сильверстоуне может заменить Гран-при Португалии. Эта гонка может пройти на автодроме в Альгарве, сообщает The Judge13.

Напомним, не так давно правительство Великобритании объявило о новых ограничительных мерах, связанных с предотвращением дальнейшего распространения пандемии коронавируса. В частности, все прибывающие в страну будут обязаны пройти двухнедельный карантин, что ставит под угрозу срыва этап в Сильверстоуне.

Кроме того, руководство автодрома ещё не договорилось с боссами Формулы-1 о проведении сдвоенного этапа. Стороны не могут прийти к соглашению в вопросе финансовой составляющей сделки.