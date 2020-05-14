Гран-при Португалии может заменить в календаре Формулы-1 этап в Великобритании

Руководство Формулы-1 продолжает прорабатывать различные варианты календаря чемпионата на сезон-2020. На фоне новостей о том, что с проведением Гран-при Великобритании могут возникнуть трудности, источники сообщают, что этап в Сильверстоуне может заменить Гран-при Португалии. Эта гонка может пройти на автодроме в Альгарве, сообщает The Judge13.
Напомним, не так давно правительство Великобритании объявило о новых ограничительных мерах, связанных с предотвращением дальнейшего распространения пандемии коронавируса. В частности, все прибывающие в страну будут обязаны пройти двухнедельный карантин, что ставит под угрозу срыва этап в Сильверстоуне.
Кроме того, руководство автодрома ещё не договорилось с боссами Формулы-1 о проведении сдвоенного этапа. Стороны не могут прийти к соглашению в вопросе финансовой составляющей сделки.
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