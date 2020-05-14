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В «Феррари» объяснили, почему не взяли на место Феттеля Джовинацци

В «Феррари» объяснили, почему не взяли на место Феттеля Джовинацци
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, почему в «Скудерии» приняли решение подписать контракт с Карлосом Сайнсом, а не с воспитанником собственной академии, гонщиком «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци.

«Я очень уважаю Антонио, но переход в “Феррари” после только одного сезона в Формуле-1 — слишком большая ответственность. Мы рассчитываем, что он будет прогрессировать, и будем помогать ему в этом. Это часть нашего плана, но пока у него недостаточно опыта», — приводит слова функционера FormulaPassion.

Напомним, Джовинацци называли одним из кандидатов на место, которое с 2021 года освободит Себастьян Феттель. Минувший сезон стал для итальянца первым полноценным в Формуле-1. По итогам сезона он набрал 14 очков, что позволило ему занять семнадцатое место в общем зачёте.

Отметим, что в своё время в «Феррари» подписали контракт с Шарлем Леклером после того, как он провёл только один сезон в Формуле-1. Монегаск также является воспитанником академии «Феррари» и также выступал в «Альфа Ромео».

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