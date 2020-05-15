Бинотто подтвердил, что в «Феррари» раздумывают о возможном участии в IndyCar
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подтвердил, что в итальянской компании изучают возможность выступления в чемпионате IndyCar.
В частности в «Феррари» могут пойти на такой шаг из-за грядущего существенного сокращения бюджетов в Формуле-1. В компании рассчитывают, что новый проект позволит обеспечить работой сотрудников.
«У „Феррари“ есть серьёзная ответственность перед сотрудниками и мы беспокоимся об их будущем. Именно потому мы рассматриваем дополнительные варианты, которые стоят за рамками Формулы-1. К примеру, мы говорим про IndyCar. Попробуем сделать наилучший выбор», — приводит слова функционера RaceFans.
Напомним, что серия IndyCar является самым популярным видом автоспорта в Северной Америке.
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