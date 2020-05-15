У Хюлькенберга были варианты продолжения карьеры, но он от них отказался

Бывший пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг рассказал, что после ухода из «Рено» у него были варианты продолжения карьеры, но он принял решение взять паузу.
«Я никогда не опасался за своё будущее. Сейчас я расслаблен и знаю, что ко мне проявляют интерес. У меня были предложения, над которыми пришлось серьёзно подумать, но я сделал сознательный выбор взять паузу. Но мне было приятно осознавать, что я интересен. Кроме того я осознал, что до сих пор испытываю голод к гонкам, так что определённо ещё сяду за руль.
Рассматриваю ли я другие варианты кроме Формулы-1? Всё зависит от перспектив. Конечно, Формула-1 это топ-чемпионат, но есть и другие привлекательные серии. Если у меня не будет хороших вариантов в Ф-1, тогда буду смотреть за её пределы", — приводит слова немца Westdeutcshe Zeitung.
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