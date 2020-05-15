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Брандл поделился мнением о переходе Сайнса в «Феррари»

Брандл поделился мнением о переходе Сайнса в «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл выразил уверенность, что переход Карлоса Сайнса в «Феррари» после сезона-2020 положительно повлияет на итальянскую команду.

«Карлосу вообще не пришлось думать о переходе в «Феррари» на этом этапе своей карьеры. Если бы я был на его месте, не колебался ни минуты. Следует использовать шанс, когда в вашу дверь стучится такая команда, как «Феррари».

У него довольно большой опыт, несмотря юный возраст. Думаю, у них будет действительно хороший тандем с Шарлем Леклером. Это очень динамичный, молодой дуэт – то, что нужно, чтобы строить будущее команды. Для меня Сайнс — напарник, который до сих пор сильнее всего давил на Макса Ферстаппена в Формуле-1.

«Скудерия» не хотела повторений таких аварий, как была в Бразилии. Уверен, они смогут контролировать Сайнса в этом плане.

Даже если потребуется два или три года, чтобы начать претендовать на титул, Карлос может себе это позволить. Себастьян не мог. Он потерял статус лидера команды, потерял веру, я думаю, именно поэтому они расстались», — приводит слова Брандла Sky Sports.

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