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Liberty Media готовы платить Алонсо часть зарплаты, если он вернётся в Формулу-1 с «Рено»

Liberty Media готовы платить Алонсо часть зарплаты, если он вернётся в Формулу-1 с «Рено»
Авто / Формула-1 0

Как уже сообщалось, двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо рассматривает вариант возвращения в Формулу-1 после сезона-2020 и ведёт переговоры с «Рено». По утверждению испанского издания Marca, боссы Liberty Media готовы помочь в этой сделке, взяв на себя часть финансовых обязательств по зарплате пилота.

«Этот контракт сложен с финансовой точки зрения, ведь у Алонсо высокие требования по зарплате. Но Liberty Media готовы выплатить значительную часть этой суммы. Соглашение с «Рено» может быть подписано до начала сезона 2020 года в Австрии», — отмечает издание.

Напомним, что у «Рено» есть действующий контракт с Эстебаном Оконом на сезон-2021. Место второго пилота пока вакантно, так как Даниэль Риккардо объявил о переходе в «Макларен». На него претендует сразу несколько пилотов. Среди них Алонсо, а также четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

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