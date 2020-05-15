Норрис – Леклеру: ты украл моего напарника

Пилот «Макларена» Ландо Норрис пошутил по поводу перехода Карлоса Сайнса в «Феррари» после окончания сезона 2020 года. Он зашёл на стрим к будущему партнёру испанца Шарлю Леклеру и оставил тому сообщение.
«Ты украл моего напарника», — написал Ландо.
Фото: Reddit/zyxwl2015
Напомним, 14 мая «Феррари» подтвердила подписание контракта с Сайнсом. Испанец заменит в итальянской команде четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Новым напарником самого Норриса по «Макларену» станет австралийский гонщик Даниэль Риккардо.
Карлос дебютировал в Формуле-1 в 2015 году в составе «Торо Россо» и набрал очки в своём первом же Гран-при. За команду из Фаэнцы он выступал два с половиной сезона. В 2017 году Сайнс прямо в ходе чемпионата сменил гоночный коллектив, перейдя в «Рено». Во французской команде он провёл два полных сезона, после которых подписал контракт с «Маклареном».
Всего за карьеру в Ф-1 Сайнс принял участие в 84 Гран-при, набрал 171 очко и один раз поднимался на подиум.
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