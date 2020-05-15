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Марко отметил удачную сделку «Феррари» и похвалил Сайнса

Марко отметил удачную сделку «Феррари» и похвалил Сайнса
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал переход своего бывшего подопечного Карлоса Сайнса из «Макларена» в «Феррари».

«Прежде всего Карлос — отличный парень. Более того, он умён и быстр. Ему просто не повезло, что Макс Ферстаппен оказался с нами на трассе в одно время с Карлосом. Я уверен, что это удачная сделка для «Феррари». Если Карлос хочет стать победителем, он должен справиться с проблемами вроде внутрикомандного соперничества с Шарлем Леклером. Почему мы сами не вернули Карлоса? У нас есть Макс», — приводит слова Марко GPblog.

Сайнс перейдёт в «Феррари» после сезона-2020. В итальянской команде он заменит четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. При этом партнёром Ландо Норриса в «Макларене» станет австралийский гонщик Даниэль Риккардо.

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