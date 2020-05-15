Бинотто ждёт от уходящего из «Феррари» Феттеля очень сильного выступления в сезоне-2020

Глава команды «Феррари» Маттиа Бинотто выразил уверенность, что Себастьян Феттель ярко и сильно проведёт оставшиеся гонки в составе «Скудерии», несмотря на то что покинет итальянскую команду в конце года.

«Себастьян был с нами шесть лет, и теперь у него сердце «Феррари». Мы сохранили хорошие отношения, несмотря на расставание. Я ожидаю, что Себ очень сильно выступит в этом году, потому что он отличный профессионал и ему не всё равно. Мы должны предоставить ему идеальную машину, чтобы показать всё возможное в оставшихся гонках.



Думаю, что Феттель очень любит автоспорт. Он захочет остаться в гонках, но ему нужно будет хорошенько поразмышлять», — приводит слова Бинотто GrandPX.news.



Феттель решил не продлевать сотрудничество с «Феррари» и завершит выступления за итальянскую команду в конце 2020 года. После этого его место займёт испанец Карлос Сайнс.