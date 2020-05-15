«Макларен» хочет привлечь $ 335 млн инвестиций, заложив исторические болиды и базу команды

McLaren Group, куда входит одноимённая команда Формулы-1, планирует привлечь до £ 275 млн ($ 335 млн) инвестиций, заложив часть своей коллекции классических болидов и производственный комплекс в графстве Суррей. Об этом сообщает Sky News.
Доходы команды Формулы-1 катастрофически сократились из-за пандемии коронавируса, когда сезон не начался, также упали и продажи спорткаров. McLaren Group обратилась к государству за предоставлением льготного кредита на £ 150 млн ($ 183 млн), но получила отказ.
Теперь «Макларен» и её финансовые консультанты из JP Morgan рассматривают возможность займа средств под свою фабрику в Уокинге, которая оценивается в £ 200 млн ($ 244 млн), и коллекцию автомобилей, включая болиды Ники Лауды, Айртона Сенны, Мики Хаккинена и Льюиса Хэмилтона. Её полная стоимость составляет £ 200-250 ($ 244-305 млн).
«Как и многие другие британские компании, «Макларен» серьёзно пострадала от текущей пандемии, и поэтому мы изучаем различные варианты финансирования, чтобы справиться с вынужденной паузой в бизнесе», — рассказал представитель McLaren Group.
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