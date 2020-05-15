Росберг припомнил Култхарду его глупую аварию в Аделаиде-1995

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг и победитель 13 Гран-при Дэвид Култхард 17 мая примут участие в виртуальных гонках Challenge Heineken Legends, где им предстоит сразиться между собой и с несколькими приглашёнными гостями. Перед этим событием пилоты обменяли колкостями в «Твиттере».



«Ты готов, Дэвид?» — поинтересовался Росберг у Култхарда в социальной сети.



«Не собираюсь тебе лгать, Нико. Я готов как никогда. До тех пор пока я не смогу выбить тебя в первом повороте, как ты поступил со мной в Бразилии-2008, моя работа не будет выполнена», — ответил шотландец.



«Похоже, я был не единственным», — написал после этого Нико и прикрепил к твиту запись аварии Култхарда на пит-лейне в Аделаиде-1995.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Видео доступно на странице Нико Росберга в «Твиттере».