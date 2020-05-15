Аналитики связали падение стоимости акций Ф-1 с уходом Феттеля из «Феррари»

Аналитики Formula Money, которые отслеживают финансовые колебания в Формуле-1, проследили, как менялись цены на акции в дни, когда появлялись сообщения о контрактах пилотов.



Так, в день, когда появилась информация об уходе Себастьяна Феттеля из «Феррари», цены на акции Формулы-1 упали на 4,5 пункта. А когда прошло подтверждение о контракте Карлоса Сайнса со «Скудерией» — выросли на 3,1. Разницу в 1,4 пункта на торгах аналитики оценили в $ 90 млн. Именно столько Формула-1 потеряла в эти дни.

Напомним, Карлос Сайнс перейдёт в «Феррари» после сезона-2020. В итальянской команде он заменит четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. При этом партнёром Ландо Норриса в «Макларене» станет австралийский гонщик Даниэль Риккардо.