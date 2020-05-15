Аналитики связали падение стоимости акций Ф-1 с уходом Феттеля из «Феррари»
Аналитики Formula Money, которые отслеживают финансовые колебания в Формуле-1, проследили, как менялись цены на акции в дни, когда появлялись сообщения о контрактах пилотов.
Так, в день, когда появилась информация об уходе Себастьяна Феттеля из «Феррари», цены на акции Формулы-1 упали на 4,5 пункта. А когда прошло подтверждение о контракте Карлоса Сайнса со «Скудерией» — выросли на 3,1. Разницу в 1,4 пункта на торгах аналитики оценили в $ 90 млн. Именно столько Формула-1 потеряла в эти дни.
Напомним, Карлос Сайнс перейдёт в «Феррари» после сезона-2020. В итальянской команде он заменит четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. При этом партнёром Ландо Норриса в «Макларене» станет австралийский гонщик Даниэль Риккардо.
- 15 мая 2020
-
16:43
-
15:56
-
15:15
-
14:27
-
13:44
-
13:18
-
13:02
-
12:22
-
11:35
-
10:57
-
10:37
-
10:05
-
09:42
-
09:04
-
00:41
-
00:18
- 14 мая 2020
-
22:58
-
22:10
-
20:40
-
19:35
-
18:58
-
17:51
-
17:34
-
17:30
-
17:05
-
16:58
-
16:56
-
15:35
-
14:36
-
13:42
-
13:17
-
13:08
-
13:00
-
12:55
-
12:43
Партнерский контент