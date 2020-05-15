Промоутеры «Сильверстоуна» договорились с Формулой-1 о двух гонках в 2020 году

Руководители Формулы-1 достигли принципиальной договорённости с промоутерами Гран-при Великобритании о проведении на трассе «Сильверстоун» двух гонок летом 2020 года.
«Я рад подтвердить, что «Сильверстоун» и Формула-1 достигли принципиального соглашения о проведении двух гонок без зрителей этим летом.
Однако прежде проведение обеих гонок будет подлежать одобрению правительства, так как нашим приоритетом является безопасность всех участников и строгое соблюдение правил, связанных с COVID-19.
Хотел бы поблагодарить всех наших болельщиков, которые оказали нам поддержку, и заверить их, что мы полны решимости сделать всё от нас зависящее, чтобы помочь Формуле-1 устроить настоящее шоу этим летом», — приводит слова управляющего директора Гран-при Великобритании Стюарта Прингла The Independent.
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