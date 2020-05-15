Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Промоутеры «Сильверстоуна» договорились с Формулой-1 о двух гонках в 2020 году

Промоутеры «Сильверстоуна» договорились с Формулой-1 о двух гонках в 2020 году
Авто / Формула-1 0

Руководители Формулы-1 достигли принципиальной договорённости с промоутерами Гран-при Великобритании о проведении на трассе «Сильверстоун» двух гонок летом 2020 года.

«Я рад подтвердить, что «Сильверстоун» и Формула-1 достигли принципиального соглашения о проведении двух гонок без зрителей этим летом.

Однако прежде проведение обеих гонок будет подлежать одобрению правительства, так как нашим приоритетом является безопасность всех участников и строгое соблюдение правил, связанных с COVID-19.

Хотел бы поблагодарить всех наших болельщиков, которые оказали нам поддержку, и заверить их, что мы полны решимости сделать всё от нас зависящее, чтобы помочь Формуле-1 устроить настоящее шоу этим летом», — приводит слова управляющего директора Гран-при Великобритании Стюарта Прингла The Independent.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020