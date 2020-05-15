В «Макларене» никогда не рассматривали вариант с Феттелем
Руководитель «Макларена» Зак Браун признался, что в команде никогда не рассматривали вариант подписания контракта с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем.
«Очевидно, Себастьян — классный пилот, и он четырёхкратный чемпион мира. Но мы были далеки от того, чтобы рассматривать вариант с его подписанием. Мы знали, что наши варианты — Сайнс или Риккардо.
Мы никогда по-настоящему не рассматривали других пилотов. Тем более мы были далеки от мыслей подписания контракта с Феттелем в последние недели», — приводит слова Брауна Motorsport Week.
Напомним, Себастьян Феттель по завершении сезона-2020 покинет «Феррари». Его место в «Скудерии» займёт пилот «Макларена» Карлос Сайнс. Испанца в Уокинге заменит Даниэль Риккардо.
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